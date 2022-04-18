Kemal Saraçoğlu Vakfı "Fitre bağışlarınız, çocuklara neşe olsun"

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Bayramlar paylaşmak içindir ve ekonomik çöküşün yaşandığı bu dönemde, yapacağınız fitre ve zekât bağışları sayesinde kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin neşesi olabilirsiniz” diyerek, halka Vakıf’a bağışta bulunarak destek olma çağrısında bulundu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren Vakıf’ın tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmekte olduğu hatırlatıldı.

Halkın, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek olmak için, bu yıl 73TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org/ adresinden online olarak yapabilecekleri belirtildi.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerine ulaşabileceği ve/veya Lefkoşa, Mahkemeler Karşısında bulunan vakıf binasını ziyaret edebileceği de kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri şöyle:

Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.