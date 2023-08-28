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Karpaz sahilleri pislikten geçilmiyor

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Ülkemizde çevreye hiç önem verilmiyor. Yol, sokak, dağ, bayır derken, Karpaz sahilleri de çöplüğe döndü

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Karpaz sahilleri pislikten geçilmiyor
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Kuzey Kıbrıs'ın güzel tatil beldelerinden biri olan Dipkarpaz'da bulunan sahillerde ciddi bir temizlik sorunu yaşanıyor. Dipkarpaz sahillerinin, deniz ve kumsal güzellikleriyle ünlü olmasına rağmen, son dönemde artan çevre sorunları gözler önüne seriliyor.
Sahillerdeki çöp yığınları, plastik atıklara dikkat çeken Karpaz Koruma Derneği, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Dipkarpaz' da sahildeki Turizm  tesisleri  yıkıldı.
Dipkarpaz' da sahiller Karavancılara emanet.
Dipkarpaz' da sahilleri pislikten geçilmiyor.
Dipkarpaz Milli Park
Milli Park ava açık
Milli Park imara kapalı
Sahiller Yasası mevcut, yetki Kaymakamlık' da icraat yok.
Belediye Milli Park' a girişten ücret alınsın , her gün  temizliği yapalım  diyor, Herkes  ücret alınmasın, belediye güçlenir  diye muhalefet  ediyor.
Dipkarpaz KKTC piknik alanı olmuş.”

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