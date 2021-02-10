YDÜ öğrencilerinin öncülüğünde IVSA Cyprus kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri Kaan Kaşıkçı ve Melissa Aksaç, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen 38. Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (International Veterinary Students’ Association-IVSA) sempozyumunda ülkemizi temsil ederek Kıbrıs’ın IVSA’ya üye olmasına öncülük etti.

Sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs ile ilgili yaptıkları sunumlarla, ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerin, IVSA (Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği) üyeliği için yaptığı başvuru da birliğe üye ülkeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Öğrencilerin üyelik başvurusunun kabul edilmesi ile kurulan IVSA Cyprus’un başkanlığına Melisa Aksaç seçildi. Kaan Kaşıkçı ise IVSA Cyprus öğrenci değişim programının sorumluluğunu üstlendi. Kaşıkçı ayrıca IVSA Avrupa’nın sosyal medya hesapları ile Avrupa üye iletişiminden de sorumlu olacak. IVSA Cyprus kurucu üyeleri arasında; Atasel Petin, Kağan Erdim, Taha Akyol, Erinç Faraçoğlu, Adem Ulugün, Beril Banoğlu, Ekin Topkaya, Coşku Atılganoğlu, İpek Karakuş yer alıyor.

68. IVSA Sempozyumu’nda kültür gecesi kapsamında yaptıkları Kıbrıs kültürü ile ilgili sunumla da ilgi toplayan Kaan Kaşıkçı ve Melissa Aksaç, diğer ülkelerden gelen yüzlerce öğrenci ile bilgi alışverişinde bulundu. Kaşıkçı ve Aksaç, sempozyumdaki tüm genel kurul toplantılarına katılım göstererek bir sonraki kongre ve sempozyumda Kıbrıs adına oy kullanma hakkını da elde etti.

IVSA NEDİR?

IVSA (International Veterinary Students Association), Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği, 1953 yılında gönüllü veteriner öğrencileri tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş, uluslararası veteriner öğrencilerinin sahip oldukları beceri, eğitim ve bilgileri kullanarak dünyadaki hayvanlara ve insanlara fayda sağlamayı amaçlıyor. IVSA, yıllık toplantılar, kongre ve sempozyumlar düzenleyerek dünya çapında 30 binden fazla öğrencinin bir araya gelmesini sağlıyor.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Bu başarı, ülkemiz ve okulumuz için büyük bir gurur...”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, ülkemizin önemli bir uluslararası birliğe üye olmasında üstendikleri öncü rol için Melissa Aksaç ve Kaan Kaşıkçı’yı tebrik etti. Prof. Dr. Yavuz, öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceklerine inandığını da sözlerine ekledi.



