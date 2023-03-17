İthal elmada limit üstü bitki koruma

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerde 32 numunenin, 28’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Mesut Karakuş’a ait elma golden ve elma Stk.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği belirtildi.
Orc Foods'a ait elma Stk.de ve İşleyen Kardeşler Ltd.'e ait elmada da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedilen açıklamada, yerli ürünlerde ise 15 numunenin de temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı ifade edildi.
|17 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Cyprus R. Property
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma stk
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|Reşaliye Zort
|İthal
|Buğday Saman
|Temiz
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Süt Yemi 21
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Armut
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Limit Üstü
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Elma
|Limit Üstü
|Levent San. Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Arapkızı
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Amasya
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Karpuz
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Stk
|Limit Üstü
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|Mesut Karakuş
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|Özcan Bozkoyun
|Tatlısu
|Fasulye Aspro
|Temiz
|Ali Saraç
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|Ümit Coşkun
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|Ayşe Dağlı
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Ayhan Gök
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Ertan Kara
|Akçay
|Domates
|Temiz
|Cevdet Atalar
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Aytül Yorulmaz Ferdağ
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Aynur Baş
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Mehmet Öztay
|Edremit
|Domates
|Temiz
|Hüseyin Muti
|Alsancak
|Maydanoz
|Temiz
|Caner Safel
|Alsancak
|Maydanoz
|Temiz
|Gürsel İlerici-1
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Gürsel İlerici-2
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Gürsel İlerici-3
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz