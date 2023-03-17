İthal elmada limit üstü bitki koruma

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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İthal elmada limit üstü bitki koruma

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İthal elmada limit üstü bitki koruma
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Tarım Dairesi 10-16 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerde 32 numunenin, 28’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı ifade edildi.  
Açıklamada, Mesut Karakuş’a ait elma golden ve elma Stk.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği belirtildi.
Orc Foods'a  ait elma Stk.de ve İşleyen Kardeşler Ltd.'e  ait  elmada da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedilen açıklamada, yerli ürünlerde ise 15 numunenin de temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı ifade edildi.
17 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Cyprus R. Property İthal Mısır Slajı Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma stk Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Ank Temiz
Reşaliye Zort İthal Buğday Saman Temiz
M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
TÜK İthal Sığır Süt Yemi  21 Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Armut Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Elma Stk Limit Üstü
İşleyen Kardeşler İthal Elma Limit Üstü
Levent San. Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Amasya Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz
Mesut Karakuş İthal Elma Stk Limit Üstü
Mesut Karakuş İthal Elma Golden Limit Üstü
Mesut Karakuş İthal Armut Ank Temiz
Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye Aspro Temiz
Ali Saraç Mağusa Kabak Temiz
Ümit Coşkun Mağusa Patlıcan Temiz
Ayşe Dağlı Mağusa Hıyar Temiz
Ayhan Gök Mağusa Domates Temiz
Ertan Kara Akçay Domates Temiz
Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz
Aytül Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Çilek Temiz
Aynur Baş Yeşilırmak Çilek Temiz
Mehmet Öztay Edremit Domates Temiz
Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz
Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
Gürsel İlerici-1 İskele Enginar İh. Temiz
Gürsel İlerici-2 İskele Enginar İh. Temiz
Gürsel İlerici-3 İskele Enginar İh. Temiz
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