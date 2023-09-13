İlaçta dev vurgun

Ülkede bazı eczacıların sigortalı hastaların haberi olmadan istediği kadar reçete yazarak kazanç elde ettiği ve söz konusu haksız kazançtan bazı doktorların pay aldığı ifade ediliyor. Devletin bu sayede 60 milyon TL’nin üzerinde zarara uğratıldığı belirtiliyor

Ülkemizde bazı doktorların, eczacıların ve ilaç depolarının karıştığı büyük bir yolsuzluk olayı patlak verdi.

Olay ülkede adeta gündem haline gelirken vatandaşlar polisi ve hükümeti göreve davet ediyor.

Elde edilen bilgilere göre vurguna izin veren doktorların yazdığı reçeteler eczacılar tarafından şişiriliyor devlet bu sayede 60 milyon TL’nin üzerinde zarara uğratılıyor. Söz konusu vurgunun içerisinde 20 kadar eczanın 5 kadar doktorun ve bazı ecza depolarının adı geçiyor. Öte yandan konunun Başbakan Ünal Üstel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun bilgisinde olduğu öğrenildi.

VURGUN NASIL YAPILIYOR?

Kamu kaynakları sömürülerek yapılan dev vurgun sistemi şöyle işliyor; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile eczaneler arasında sigortalı vatandaşların ucuza ilaç alabilmesi için bir anlaşma yapılmıştı. Doktorlar sigortalardan aldıkları reçeteye hasta için gerekli ilacını yazacak hasta söz konusu reçete ile eczaneden ilaç ücretinin yüzde 20’sini ödeyerek satın alacak kalan yüzde 80 ise devlet tarafından ödenecek.

İşte tam bu noktada bazı eczacılar hastaların haberi bile olmadan ilaç sayısını arttırarak haksız kazanç elde ediyor. Söz konusu olayda sorumsuz doktorların boş reçeteleri eczaneye gönderdiği eczacının istediği kadar reçete yazarak kazanç elde ettiği söz konusu haksız kazançtan iki tarafında pay aldığı ifade ediliyor.

7 AYDA ECZACILARIN DEVLETTEN ALACAĞI ÜCRET 100 MİLYON TL’YE DAYANDI…

Kimsenin aklına gelmeyecek vurgun çarkında devlet 60 milyon TL’ye yakın dolandırıldı. 2022 yılında devlet eczanelere 38 milyon TL ödeme yaparken 2023 yılına gelindiğinde 7 ayda devletin ödediği rakam 100 milyon TL’ye dayandı.

Söz konusu vurgunda ilaçlar sahte reçeteler ile satılırken ortaya ücreti alınmış fakat satılamamış binlerce ilaç çıkıyor. Devlet ilacın parasını ödüyor, ilaç sistemde satılmış görünüyor. İşte bu durum ecza depolarının ilaçları yeniden kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a satarak bir ilaç üzerinden 2 defa para kazanılmasını sağlıyor.

GARDİYANOĞLU POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sağlık sektöründe ortaya çıkan yolsuzluk hakkında önemli bir açıklama yaptı. Gardiyanoğlu, göreve geldiği ilk günlerden itibaren bu konunun takipçisi olduğunu belirterek, son bir aydır detaylı bir araştırma yürüttüklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu, dün itibariyle, resmi bir şikayette bulunarak, polis tarafından konunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti

