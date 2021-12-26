İEZB, Yaşam Hastanesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Esnaf ve esnaf ailelerinin sağlıkta indirimli hizmet alması için kolları sıvayan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), bu kez de Gazimağusa Yasam Hastanesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Esnafa kolaylık sağlamak için var gücüyle çalışan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği'nin sağlıktaki işbirliği sürüyor. Esnaf ve esnaf ailelerinin sağlıkta indirimli hizmet alması için kolları sıvayan İEZB, bu kez de Gazimağusa Yasam Hastanesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

İEZB İLE MAĞUSA YAŞAM HASTANESİ ARASINDA SAĞLIK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ile Mağusa Yaşam Hastanesi arasında Sağlık işbirliği protokolü imzalandı. İEZB’ye kayıtlı üyelere her alanda kolaylık sağlamak için girişimlerinin süreceğini ifade eden İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, Mağusa Yaşam Hastanesi ile imzaladıkları işbirliği protokolünün de tüm üye ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Mağusa Yaşam Hastanesi'nde düzenlenen imza törenine İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile Mağusa Yaşam Hastanesi İdari Amir Yardımcısı Serhat Şulan imza attı. Protokole göre birliğe üye esnaf ve aileleriYaşam Hastanesi'nden indirimli hizmet alabilecekler.

KIRMIZI: “İNDİRİM PROTOKOLLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Zor zamanlardan geçen esnafa kolaylıklar sağlamak için mücadele ettiklerini söyleyen İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, zor günlerin de birlik ve beraberlikleri sayesinde üstesinden geleceklerine inanç belirtti.

Kırmızı açıklamasında şunlara yer verdi: “Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde, zaman, birlik, beraberlik destek zamanı. Lakin bu dayanışma sayesinde içinde bulunduğumuz zor günleri birlikte aşacağız. Her bir esnafımızın gerek sağlık, gerek alışveriş, gerekse iş hayatında aldıkları hizmetlerden indirimli yararlanabilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Yaşam Hastanesi ile imzaladığımız protokol sayesinde esnafımız sağlık alanında indirimli hizmet alabilecekler. Bizlere bu imkanı sağlayan hastane yönetimine teşekkür ediyor, söz konusu işbirliği protokolümüzün, İEZB Esnafına hayırlı olmasını diliyorum.”

