Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Münür Hüdaverdi’ye Milli Mücadele Madalyası takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Münür Hüdaverdi’yi evinde ziyaret ederek, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Mücahidi olarak yaptığı hizmetler nedeniyle KKTC Devleti adına Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette kaptığı konuşmada, ülkede çok sayıda insanın şehit düştüğünü belirterek, büyük fedakârlık ve kahramanlık örneği gösterildiğini vurguladı.

Dr. Münür Hüdaverdi’nin hizmetlerinin unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Münür Hüdaverdi’nin bir tıp insanı olarak çok sayıda soydaşı tedavi ettiğini, aynı zamanda Mücahitlik de yaparak milli davaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Hüdaverdi'nin, hem bir halk insanı hem de doktor olarak çok sevildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, hizmetlerinin büyük bir takdirle karşılandığını sözlerine ekledi.

Dr. Münür Hüdaverdi de, çok değerli bir Kıbrıs insanından böyle anlamlı ve değerli bir ödül almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini sundu.

