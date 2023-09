HP Genel Sekreteri Alas'tan Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na çağrı

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Milli Eğitim Bakanlığı Nazım Çavuşoğlu’na okulların altyapısı ve kitapların tartışmalı içerikleriyle ilgili gereken adımları atması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Alas, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Halkın Partisi ile ilgili değerlendirmelerini yanıtladı.

Ülkeyi seven, demokrasi, laiklik ve çağdaşlığı savunan herkesle yan yana yürümeyi bildiklerini dile getiren Alas, kimsenin arkasında olma gibi bir misyonları bulunmadığını söyledi.

Alas, “Arkasında birileri olmadan, kendi iradesi ile hiçbir adım atamayanlar, emir ile ülke yönetmeyi görev edinenler kimi ne ile itham ettiklerini bin kere düşünüp öyle konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

Okul kitaplarına “kadını küçümseyen, erkek egemen, ataerkil bir yaklaşımın dahil edildiğini" söyleyen Alas, uzmanlar kitapların pedagojik olarak sorunlu olduğunu değerlendirirken bakanın kitapların arkasında olduğu açıklaması yaptığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Alas, “Yeni öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kaldı. Okulların altyapısı ve kitapların tartışmalı içerikleriyle ilgili gereken adımları bir an önce atın ve işinizi yapın, Her gün birbiri ile çelişen açıklamalar yapıp, kamuoyunda çelişkiler yaratarak yerine getiremediğiniz sorumlulukların üzerini de başka yollarla örtmekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.