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Havalimanı’nda elektrik krizi

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Henüz tamamlanmayan ancak Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Havalimanı’nın henüz bağlanmayan elektriği, EL- SEN’in eylemine takıldı

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Havalimanı’nda elektrik krizi
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Yeni Havalimanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 18 Nisan’da yapılacak açılışı öncesi elektrik krizi patlak verdi.
El-Sen’in eylemi sebebiyle Yeni Havaalanı’na henüz elektrik bağlanamadı.
Hükümeti “alarma” geçiren söz konusu gelişmeyle ilgili Başbakan Ünal Üstel’in KIB-TEK yönetimine “acilen bir çözüm bulmayı” emrettiği ifade edildi.
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Elektrik bağlantısı maalesef EL-SEN’in eylemine takıldı. EL-SEN, grev yasağına rağmen arızalara müdahale etmiyor. Bu nedenle elektrik kontrolleri yapılamıyor. Çalışmalar yürütülemiyor” dedi. Arıklı, “Eyleme biraz daha sabredeceğiz, gerekirse bu konuda da dıştan hizmet satın alacağız. Ardından da elektrik bağlanacak” şeklinde konuştu.
 
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