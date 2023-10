86 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını önceki gün kaybeden Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Dış Basın Birliği kurucu ve başkanlarından, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin kurucularından ve ilk başkanı, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan dün son yolculuğuna uğurlandı.Özcanhan için önce Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) lokalinde anma töreni düzenlendi.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy törende yaptığı konuşmada, Özcanhan’ın sadece spor yazarları için değil tüm cemiyet için önemli bir isim olduğunu ifade etti. Özcanhan’ın milli mücadelede de etkin rol aldığını anımsatan ve kendilerine gazetecilere her zaman cesur olmalarını tembihlediğini belirten Özsoy, kendilerine düşen görevin aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor törende yaptığı konuşmada, Özcanhan’ın Kıbrıs Türk basınının sesini yurt dışında duyurması adına oynadığı önemli role işaret etti.Akkor Özcanhan’ın basın örgütlerinin kurumsallaşmasında da önemli rol oynadığını vurguladı.Özcanhan’ın çalışma arkadaşlarından ve dostlarından Akay Cemal ise konuşmasında Özcanhan’ın çok iyi bir diplomasi muhabiri olduğunu söyledi.Uzun yıllar birlikte çalıştıkları Özcanhan’ın tepkisel bir karakteri olduğunu, hoşlanmadığı durumlar olduğunda sözünü esirgemediğini anlattı.Aynı zamanda sert bir hakem olan Özcanhan’ı anlatmanın kolay olmadığını dile getiren Cemal, Kıbrıs Türk basınına ciddi hizmetleri geçmiş olan Özcanhan’ın yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktığını dile getirdi.Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ise Özcanhan’ı “baba yarısı” olarak tanımladı. “Hakkı ödenmez, bana büyük emekleri geçti” diyen Birinci, habercilikle ilgili pek çok şeyi Özcanhan’dan öğrendiğini anlattı.Birinci, Özcanhan’ın sektördeki diğer bir çok ismin de öğretmeni olduğunu dile getirdi. Özcanhan’ın işine verdiği değeri anlatan Birinci, son gece dahi yazıp öyle yatağa girdiğini anlattı.CTP milletvekili, eski KTGB başkanlarından Sami Özuslu da törende yaptığı konuşmada, Özcanhan’la olan anılarını anlattı.Dış Basın Birliği eski başkanlarından Fevzi Tanpınar ise konuşmasında Özcanhan’ın kendilerine, derneğin dışarı açılması için sürekli telkinde bulunduğunu belirttiKıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da konuşmasında Özcanhan’ın kendileri için bir baba gibi olduğunu anlattı. Özcanhan’ın her zaman kendilerine destek olduğunu söyleyen Sertoğlu, belgesel projeleri için kendilerine ulaşanları her zaman mesleğin duayeni olan Özcanhan’a yönlendirdiklerini anlattı.Özcanhan’ın cenazesi, anma töreninin ardından İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.