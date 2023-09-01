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“Gümrüklerdeki sıkışıklık giderilecek”

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“Gümrüklerdeki sıkışıklık giderilecek”
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gümrük Ve Rüsumat Dairesi Girne Gümrük Şube Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Girne Limanı ve Girne Gümrük Şube Amirliği’nde gümrük personeliyle de bir araya gelen Berova, personelle bir süre sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.
Berova, gümrüklerde yaşanan sıkışıklığın nedenini yerinde tespit etmek ve gidermek adına gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.
 
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