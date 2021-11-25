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“Gümrükler sabit kur üzerinden alınmalı”

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, gümrükler ve döviz bazlı harçların sabit bir kur üzerinden alınması gerektiğini söyledi

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“Gümrükler sabit kur üzerinden alınmalı”
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Döviz kurunda yaşanan yüksek artışın getirdiği sıkıntılara işaret eden ekonomik örgütler, hem halkın, hem de üretici, sanayici ve esnafın rahatlatılması için atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, hükümetin veya KKTC Merkez Bankası’nın kura müdahale etmesinin söz konusu olmadığını, ancak ekonomi adına yapılabilecek sınırlı hamleler olduğunu belirtti.
Örneğin gümrükler ve döviz bazlı harçların belirli bir süre sabit bir kur üzerinden alınmasının, piyasada fiyatların yükselmesini frenleyebileceğini söyleyen Deniz, gerek mal sahiplerinin tahsilat yapabilmesi gerek kiracıların kiraları ödeyebilmesi için kiralarda da belirli bir süre kur sabitlemesi yapılması gerektiğini anlattı.
Dövizle borçlananların borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanması gerektiğini de vurgulayan Deniz, bu yapılırken hem devletin harç ve vergilerden feragat etmesi, hem de bankaların herhangi bir ücret ve komisyon almaması gerektiğini dile getirdi.
 
 
 
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