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Gülsen Tuncer, Şampiyon Melekleri unutmadı

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Ünlü tiyatrocu Gülsen Tuncer, Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret etti

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Gülsen Tuncer, Şampiyon Melekleri unutmadı
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27 Mart Dünya tiyatrolar günü nedeniyle ülkemize gelen Türkiye’nin ünlü tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer, asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da bulunan İsias Otel’de hayatını kaybeden şampiyon meleklerin kabirlerini ziyaret etti, dualar okudu.
Mezarları teker teker ziyaret eden Günsel Tuncer, acılı ailelere de taziyelerini iletti, acılarını paylaştı.
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