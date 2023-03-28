Gülsen Tuncer, Şampiyon Melekleri unutmadı

Ünlü tiyatrocu Gülsen Tuncer, Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret etti

27 Mart Dünya tiyatrolar günü nedeniyle ülkemize gelen Türkiye’nin ünlü tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer, asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da bulunan İsias Otel’de hayatını kaybeden şampiyon meleklerin kabirlerini ziyaret etti, dualar okudu.Mezarları teker teker ziyaret eden Günsel Tuncer, acılı ailelere de taziyelerini iletti, acılarını paylaştı.