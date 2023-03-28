Gülsen Tuncer, Şampiyon Melekleri unutmadı

27 Mart Dünya tiyatrolar günü nedeniyle ülkemize gelen Türkiye’nin ünlü tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer, asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da bulunan İsias Otel’de hayatını kaybeden şampiyon meleklerin kabirlerini ziyaret etti, dualar okudu.
Mezarları teker teker ziyaret eden Günsel Tuncer, acılı ailelere de taziyelerini iletti, acılarını paylaştı.
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