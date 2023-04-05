Girne’de Alsancak yolu Haziran sonuna hazır

Günde 30-35 bin araç geçtiği Alsancak yolundaki çift şerit yol yapım çalışmalarının Haziran sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Başbakan Ünal Üstel, Girne’de Alsancak yolu ikinci etap yol çalışmalarının asfaltlama işleminin başladığı noktada incelemelerde bulundu.İhaleyi üstlenen şirket direktörü Hüseyin Tüfekçi, birinci etap çalışmalarının ardından ikinci etap çalışmalarına başladıklarını, telefon, su, fiber optik kabloları, aydınlatma altyapı işlemlerinin ardından bugün temel dökümün biteceğini ve trafiğin rahatlayacağını söyledi. Tüfekçi, bölgeden günde 30-35 bin araç geçişi olduğunu ifade ederek, üç gün durmadan çalışmaların devam edeceğini ve hafta sonuna kadar ilk katın biteceğini kaydetti.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı da, bölgedeki çalışmalara ciddi özen gösterdiklerini ifade ederek, bütçede kaynak hazırlandığını ve 2 bin 200 metrelik alanın tamamlanacağını belirtti.Arıklı, kaynak yaratma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmasının Lapta oteller bölgesine kadar devam edeceğini de ifade etti.Haziran sonuna kadar buradaki işlemlerin tamamlanacağını ifade eden Arıklı, şirkete teşekkür etti.Başbakan Ünal Üstel de, uzun yıllardır bekleyen bir yolu etap etap bitirmeye çalıştıklarını kaydetti. İlk önce mecliste bekleyen yasaları geçirdiklerini ifade eden Üstel, örnek olarak belediyeler yasası, sanayi bölgeleri yasası, hal yasası gibi yasaları gösterdi.“Her sözümüzü yerine getireceğiz” diyen Üstel, eleştirilere yönelik; “KKTC hepimizin ülkesi, hepimiz sahip çıkmalıyız, yanlışları eleştirin ama doğruları da alkışlamayı bilin” diye seslendi.