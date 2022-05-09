Fiyatlar uçuyor!

Gıda enflasyonu Nisan ayında yıllık bazda %105’i aşarak, rekor seviyesini yeniledi. 1 dilim ekmek 1 TL’yi geçti



KKTC’de Mart ayında çıktığı yıllık %91.86 oranıyla 1990’lı yıllardan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan gıda enflasyonu, Nisan ayında %105,23 seviyesine ulaşarak rekor seviyesini yeniledi.

Nisan 2021’de gıda enflasyonu yıllık bazda (Nisan 2020’ye göre) sadece %16.42 oranında saptanmıştı. İstatistik Kurumu verileri, gıda enflasyonun geçtiğimiz Nisan ayında %8.70 oranında yükseldiğini ve %5.07 oranında gerçekleşen aylık enflasyona tek başına %1.63 oranında etki ettiğini de gösteriyor. Verilere göre ayrıca, 2022’de uçuşa geçen gıda fiyatları yılın ilk üç ayında %38.88 oranında arttı. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun verilerine göre “genel enflasyon” Nisan ayında yıllık bazda %88.81 oranında, 2022’nin ilk 4 ayında ise %34.20 oranında yükseldi.

1 DİLİM EKMEK 1 TL’DEN DAHA PAHALI

Gıda ürünleri içinde en temel beslenme kaynağı olan ekmeğin fiyatındaki artışlar dur-durak bilmiyor. İstatistik Kurumu verilerine göre, her evin vazgeçilmezi temel gıda maddesi ekmeğin fiyatı Nisan ayında %22.66 oranında, Nisan 2021-Nisan 2022 periyodunda %151,38 oranında zamlandı. Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerinin yıllık bazdaki artış oranları şöyle:

Ekmek: %151,38

Tavuk (Bütün): %131,89

Süt (Uzun Ömürlü): %111,03

Hellim: %84.23

Yoğurt (Kâse): %81.64

Su Damacana: %64.75

Kuzu Eti Pirzola: %45.56

Dana Eti Kıyma: %46.68

VATANDAŞ GEÇİM, SİYASİLER KOLTUK PEŞİNDE

Covid-19 salgınıyla ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar, tam anlamıyla ekonomik krize dönüştü. Türk Lirası’nın ağır değer kayıpları nedeniyle Şubat’ta başlayan ve Mart ile Nisan aylarında şiddetini artıran zam bombardımanda vatandaşların çok büyük kısmı geçim derdine düştü. Ancak, özellikle UBP’li siyasilerin bitmek-tükenmek bilmeyen koltuk kavgası sürüyor. DP ve YDP’li siyasilerin iktidar ortağı kalma pahasına UBP’ye her hal ve şartta koltuk değneği olması, ülkenin sorunlarından iyice uzaklaşmalarına neden oluyor. Ülkenin ve toplumun sorunlarına iyice “yabancılaşan” bu üç partinin yetkilileri aylardır kavga-dövüş iktidar koltuğunda kalırken, halkın gelecekten duyduğu endişe de giderek derinleşiyor.

