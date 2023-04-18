Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.
CTP’den yapılan açıkamaya göre, Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı milletvekilleri eşlik etti.
Esnafın ve halkın sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaştı
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