El-Sen'den Kıb-Tek için önemli iddia

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Kıb-Tek'in 3 günlük yakıtı kaldığını savunarak hükümeti eleştirdi.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, “TPIC ile 24 bin tonluk fuel-oil antlaşması yapılmış ve ilk gemi 21 Kasım 2022 tarihinde 12 bin tonluk yakıt Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaşmıştır. Aradan 20 gün süre geçmiş olmasına rağmen ikinci 12 bin tonluk yakıt Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaşmamıştır. Geldiğimiz bu noktada Teknecik yine yakıtsız kalmak üzeredir ve ülkeyi karanlık günler beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, ihalesiz yapılan anlaşmaların sorunlara yol açacağını öne sürdü.

Tuğcu, hükümetin "yakıt sorununu ortadan kaldırdık, ucuza yakıt getiriyoruz, navlun ödemiyoruz, devletler arası antlaşma yaptık ve sorunu çözdük" dediğini anımsatarak, “TPIC şirketiyle bir yıllık 220 bin ton anlaşma yapılan yakıtı nasıl getireceksiniz.” diye sordu.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Ülkede ihaleler yasalar ile düzenlenmiştir, yasalar uygulanmadan yapılan tüm işlerde bu tür sorunlar yaşanacaktır. Tekrardan yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır.” dedi.



