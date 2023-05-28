Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL devretti

28 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘66017’ numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "66017" numaralı bilete isabet ederek devretti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Haziran tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Buçuk MilyonTL olacağı ve çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacağına da dikkat çekildi.



1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

66017

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59673

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17604

67328

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31061

72727

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30707

44419

57343

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17539

24536

32351

49817

64803

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16946

26571

29155

29707

45325

52008

52035

69617

73677

75520

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06671

09176

14856

16994

35756

39889

40516

42200

42670

46945

49025

54829

69238

72972

74525

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06017

16017

26017

36017

46017

56017

60017

61017

62017

63017

64017

65017

66007

66010

66011

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66014

66015

66016

66018

66019

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66047

66057

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66077

66087

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66517

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66817

66917

67017

68017

69017

76017

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

293

968

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29

41

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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