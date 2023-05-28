Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL devretti

28 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘66017’ numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "66017" numaralı bilete isabet ederek devretti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Haziran tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Buçuk MilyonTL olacağı ve çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacağına da dikkat çekildi.
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
66017
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59673
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17604
67328
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31061
72727
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30707
44419
57343
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17539
24536
32351
49817
64803
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16946
26571
29155
29707
45325
52008
52035
69617
73677
75520
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06671
09176
14856
16994
35756
39889
40516
42200
42670
46945
49025
54829
69238
72972
74525
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06017
16017
26017
36017
46017
56017
60017
61017
62017
63017
64017
65017
66007
66010
66011
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66014
66015
66016
66018
66019
66027
66037
66047
66057
66067
66077
66087
66097
66117
66217
66317
66417
66517
66617
66717
66817
66917
67017
68017
69017
76017
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
293
968
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29
41
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
5
28 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘66017’ numaralı bilete isabet ederek devretti.