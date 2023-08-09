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Deveci gitti, Özuyanık geldi

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Deveci gitti, Özuyanık geldi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci görevden alınırken, yerine Ozan Özuyanık atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca 9.07.2019 tarihli kararname ile 10.07.2019 tarihinden itibaren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanan Emirali Deveci’nin bugünden itibaren bu mevkiden alınmasına karar verildi.
Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2.maddesinin (2)’nci fıkrası kapsamına giren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine Ozan Özuyanık’ın bugünden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verildi.
 
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