Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi araç filosu güçleniyor

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, hizmetlerini çok daha etkin ve modern sürdürmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi.306 km2 yüz ölçümüne sahip ve sınırları içinde 22 köy ile 22 muhtarlığı olan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, araç parkını geliştirmek için kendi öz kaynaklarından 6 milyon 857 bin 625 TL yatırım yaptı.Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde yeni iş araçlarının alımına yönelik Artesa Trading Co. Ltd, Machine Point İnvestment Ltd. ve Dolular Oto Trading Ltd. direktörleri ile sözleşme imzalandı. Bugün (17.08.2023) imzalanan sözleşmeler ışığında, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 4 araca daha sahip oldu. İhale sonucu yapılan alımlarda belediye kazıcı yükleyici, ekskavatör ve çekirge araçları ile hizmet kapasitesini artırdı.Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, ülkenin en temiz beldesi için sürekli çalıştıklarını, hem çevre hem de altyapı anlamında geleceğe yönelik ciddi projeleri hazırladıklarını belirtti, araç filosunu güçlendirmenin önemine dikkat çekti.Belde halkına daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet verebilmek adına araç ihalesine çıkıldığını ve belediye araç filosunun genişletildiğini kaydeden Karavezirler, ihaleye katılan şirketlere de teşekkür etti.02.08.2023 tarihinde gerçekleşen ihaleleri kazanan işletmeler şöyle açıklandı.012/2023 sayılı 2 adet Backhoe Loader (Kazıcı Yükleyici) araç alımı, Artesa Trading Co. Ltd.,014/2023 sayılı 1 adet 2. el mini Ekskavatör araç alımı, Machine Point İnvestment Ltd.04.08.2023 tarihinde gerçekleşen ihale sonucu ise şöyle duyuruldu:013/2023 sayılı 1 adet 2. el Çekirge (Kendinden Yükleyici) araç alımı, Dolular Oto Trading Ltd.