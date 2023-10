DAÜ 7. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı’na ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı’na ev sahipliği yapacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 19-20 Ekim tarihlerinde, Garanti BBVA sponsorluğunda, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan konferansın davetli konuşmacıları arasında EM Normandie Business School Akademik İşler ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Boubaker ile Cardiff Business School Finans ve Yatırım Bölümü Başkanı ve Araştırma, Etki ve İnovasyon Birimi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Arman Eshraghi yer alıyor.

Konferansta; genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde, merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra; şirket finansmanı, kriz yönetimi ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi konular da ele alınacak.

“Ülkenin Tanıtımı Açısından da Büyük Önem Taşıyor”

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, her yıl düzenlenen Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı’nın uluslararası düzeydeki iş birlikleriyle daha görünür hale geldiğini ve akademik olarak daha verimli gerçekleştiğini kaydetti.

Katırcıoğlu, söz konusu konferans dizisinin ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamasının yanında, ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası konferansın Bilim Komitesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, Portekiz, Japonya, Belçika, Uruguay ve Çin üniversitelerinden uzman bilim insanları yer alıyor.

-Prestijli akademik yayın imkanı

12 farklı ülkeden 70’e yakın başvurunun yapıldığı konferansta alanlarında uzman akademisyenler ve bankacılar yer alacak. Bildiriler farklı oturumlarda gerçekleştirilecek. Konferansta sunulan tam makaleler, Scopus’ta yer alan prestijli Springer Conference Proceedings in Business and Economics dergisinde yayınlanmak üzere inceleme sürecine girecek. Konferans hakkında detaylı bilgiye https://icbfp.emu.edu.tr/en linkinden erişilebiliyor.