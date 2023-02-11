“Bunun adı kader değil cinayettir!”

Yusuf Avcıoğlu, iki eski binanın birleştirilerek İsias Hotelin yapıldığı yönünde iddiaların olduğuna dikkat çekti

Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun eski asbaşkanlarından, Yusuf Avcıoğlu, yaptığı paylaşımda iki eski binanın birleştirilerek İsias Hotelin yapıldığı yönünde iddiaların olduğunu söyledi.

Yusuf Avcıoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“İki eski Apartmanın birleştirilip dış cephe kaplaması ile Otel yapıldığı, üzerine 2 kat fazladan çıkıldığı, Lobi yapımı için Kolon ve Kirişlerin kesildiği, Binanın daha önce mühürlenmesine rağmen tekrar açıldığı, Kolonlar ve Plakalar içerisine Beton yememesi için Tuğla ve Briketler konduğu, 10 katlı binada kullanılan Demirlerin 8’lik 10’luk olduğu, Betonun kum gibi ufalandığı yönünde birçok bulgu ve iddia var…

Bunun adı kader değil, bunun adı cinayettir!

Tüm emarelerin hukuken kullanılabilecek şekilde toplanması/kayıt altına alınması, Binanın proje aşamasından İşletme İzni verilmesine kadar ki süreçte kimlerin sorumluluğu var ise, sorumluların aleyhinde dava dosyalanması ve sonuç alınana kadar takibinin yapılması herkesten önce bu Devletin Yaslı Ailelere ve Kıbrıs Türk toplumuna borcudur.”

