“Bu sevgi dolu kucak yok, sen yoksun Aras'ım"

Türkiye'deki depremde Adıyaman İsias Otel'de bulunan canlarımızdan Aras Aktuğralı da hayatını kaybetmişti. Aras'ın annesi Afet Aktuğralı, sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu sevgi dolu kucak yok sarılma yok sen yoksun Arasım.”

