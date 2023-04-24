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Bir bayram daha geride kaldı

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Üç günlük Ramazan Bayramı sona erdi

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Bir bayram daha geride kaldı
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İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan bayramı sona erdi.
Cuma günü başlayan Ramazan bayramı dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte kutlandı.
Bayramda aile büyükleri ziyaret edildi, sofralar kuruldu. Arife günü ve bayram boyunca mezarlık ziyaretleri yapıldı. Ramazan bayramı nedeniyle çeşitli kurum kuruluş ve dernekler bayram tebriği düzenledi;  mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.
Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları bugün de 24 saat halkın hizmetinde.
Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkumlar dün saat 16.00’ya kadar aileleriyle görüşebildi.
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