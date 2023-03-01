Başbakan Üstel: “Suçluların peşini asla bırakmayacağız”

Üstel, deprem felaketi süreci ve olası bir depreme yönelik çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de 6 Şubat depremlerinden 7 ilde 945 KKTC vatandaşının etkilendiğini, 49 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Suçluların peşini asla bırakmayacağız” dedi.Üstel, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla birlikte, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda deprem felaketi süreci ve olası bir depreme yönelik yapılan çalışmaları kamuoyunu bilgisine sunmak için basın toplantısı düzenledi.Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde ölen KKTC vatandaşlarının 42’sinin otellerde, 7’sinin konutlarda yaşamını yitirdiğini kaydeden Üstel, oteller hakkında ceza soruşturmalarının başlatıldığını ve otel enkazlarından numuneler alındığını ifade etti.Deprem felaketi nedeniyle KKTC’den Türkiye’ye 142 iş aracı ve arama kurtarma aracı, 124 araç operatörü gittiğini açıklayan Başbakan Üstel, toplam 92 tırla yaklaşık 78 bin koli insani yardımın 2 bin gönüllü çabasıyla toplanıp paketlendiğini ve Afet ve Acil Yardım Komitesince ihtiyaçlı insanlara ulaştırıldığını söyledi.KKTC’den afet hesaplarına 13,2 milyon TL yardım yapıldığını da dile getiren Üstel, şu ana kadar ülkeye gelen depremzede sayısının resmi kayıtlara göre yaklaşık 1500 kişi olduğunu da belirtti.Depremler nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişinin evsiz kaldığını kaydeden Üstel, “KKTC halkı olarak bunu görmezden gelemezdik” dedi ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'yla birlikte hayata geçirilen bin adet prefabrik konut projesine işaret etti.KKTC’de olası bir depreme karşı yapılan çalışmalara da değinen Başbakan Üstel, kamu binalarının depreme dayanıklık testlerini yapılmaya başlandığını kaydetti.“Olası doğal afetlere karşı halkın güvenliğini sağlamak için çalışmaları tüm hızla sürdürüyoruz” diyen Üstel, hükümete, muhalefete, tüm kurum kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, belediyeler ve bu sürecin düzgün yönetilmesi için katkı koyan herkese teşekkür etti.