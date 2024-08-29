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Başbakan Üstel: Eşit statümüz teyit edilmedikçe müzakere olmayacağını Rum tarafı bilmeli

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Başbakan Ünal Üstel, Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek, Kazım And başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Başbakan Üstel: Eşit statümüz teyit edilmedikçe müzakere olmayacağını Rum tarafı bilmeli
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Başbakan Ünal Üstel de bugün özgürce yaşamın, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla özgürlüğe kavuşmanın ve devleti kurmanın unutulmaz kahraman komutanlarını ziyaret etmenin onurunu yaşadığını söyledi.
Üstel, “Bugün ülkemizde bu güzel topraklarımızda KKTC bayrağını göklerde dalgalandırıyorsak, sizlerin verdiği onurlu mücadele sayesindedir” dedi.
Şehitleri ve gazileri bir kez daha yad eden Üstel, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın rahmetle andı.
Üstel, “ Devletimize sahip çıkmak için her platformda mücadele veriyoruz. Uluslararası platformda da artık 2 devlet esasına dayalı ve uluslararası  eşit statü olmadan masaya oturmayacağımızı Rum tarafının bilmesi lazım” dedi.
Üstel, “Milli benliğimizden, ruhumuzdan asla sapmadan, istikrarlı hükümetimizle, ülkemizin daha da ileriye gitmesi için, 24 milletvekillerimizle birlikte, kenetlenerek, birbirimize kol kanat gererek, geleceğe yürüyeceğiz” diye ekledi.
Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And da, konuşmasının başında, Üstel’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti.  Kazım And, “ Uzun yıllara dayanan dostluk ilişkimiz var. Ben ve Yönetim Kurulumuz, başarılı çalışmalarınızın devamı dileriz” dedi. Kazım And, Kıbrıs Milli Davası’na sahip çıktığı için Ünal Üstel’e teşekkür etti.
 
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