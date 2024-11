“Atatürk'ün izini sildirmeyiz”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk alfabesine 5 yeni harf eklenmesi, alfabenin 34 harfe yükselmesine KKTC'nin hazır olduğunu açıklaması, KKTC’de tepkiyle karşılandı

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada Türk alfabesine 5 yeni harf eklenmesi, alfabenin 34 harfe yükselmesine "KKTC'nin hazır olduğunu" açıklaması, KKTC’de kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Bilindiği üzere İlk olarak 1991 yılında başlatılan çalışmalar ile Türk ülkelerinin ortak bir alfabe kullanması planlanmış ve halihazırda 29 harften oluşan Türk alfabesine 5 yeni karakterin eklenmesi tavsiye edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile, mevcut alfabeye ek olarak Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili çıkan haberlere sosyal medyadan tepki yağdı. HALKIN SESİ, o tepkilerin bazılarını bir arada topladı.

İşte vatandaşın tepkileri:





Metin Harper: 29 harfle anlaşamayan biz Türk toplumu 34 ile daha çok kavga ederiz.









Songül Yalçın: İstediğini yapsın, uymaycayık, biz bildiğimiz doğrultuda devam edeceyik; nasıl öğrendiysak öyle kalacak Atatürk'ümüzün bıraktığı gibi.





Hasan Usta: Bizim bakanlar acaba ne der bu duruma! Kiminle kim bu konuları konuştu ki Erdoğan, bizimkilerin adına böyle bir söylemde bulundu. Her hakareti sineye çekmeye başladık. Bakalım bizim adımıza daha neler ortaya dökülecek.



Sertan Kurukafa: Zaten tek sorunumuz alfabe idi, çok şükür onu da hallediyoruk.



Deniz Güvence: Oynayın bakalım daha ne kadar oynaycaksınız bu Kıbrıs halkıyla. Şimdiki alfabenin suyu çıktı çünkü...



Vehbi Alibeyoğlu:

Tatarı soktu kuyruğunu bacaklarının arasına, başını sallar. Bizim adımıza karar verdi.



Hicran Boyacı: Hayatta olmayan bir lider nefreti var, hiç bitmeyen nefret, kıskançlık. Bu onun nasıl bir karakter olduğunu gösterir. Harfleri Arapça iken Türkçe istedi Atatürk. Ve öğretti hatta çok kişiye. Bu yeni harfler nerden çıktı ansızın?



Mustafa Koloz: Benim alfabem 29 harftir, gerisini ne bilirim ne tanırım. Ben Atatürk'ün torunlarındanım, başkasının değil. Hade bara.



Levent Taşdelen

Haber maksatlı olarak hatalı veriliyor. Haberin aslı şudur: "Türk Devletleri Teşkilatı"nda alınan karar gereği ortak alfabeye geçilecek, tüm Türk devletleri bu alfabeyi kullanacak ve zamanla aynı dili konuşacak.





Halil Tunç: Sırf Atatürk yaptı diye ona rakip çıkmaya çalışma takıntısı bitmedi bir türlü... Sen 3-5 yılda unutulacaksın ama Atatürk hep yaşayacak! Boş işlerle uğraşmak yerine ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmak gerek...



Zeynep Doğmuş





Nadir Gürcan: Vallahi ben bilmem, 29 harften konuşursam Türkçeyi gerek yok 34’e. Çocuklarım da 29 harften Atatürk'ün yolundan alfabeleri öğrendi; fazlası zarar.



Serpil Sanıgök: Bu alfabeyi kabul etmiyorum. Önce onlar kullanıp yazsınlar, sonra halka sunsunlar. Halka soruldu mu hazır olup olunmadığı. Kısacası Atatürk'ü kimse yok edemeyecek. Ne üzerinde Atatürk olmayan para ne de uyduruk alfabe istemiyorum.



Pembe Erişik: Kendi kullansın, bize alfabemiz yeter; fazlasına gerek yok.







İbrahim Hasan Hilmioğluları: Atam 29 harf bıraktı bizlere, ötesi beni ilgilendirmez.



Mustafa Seren Kandir: Atatürk'ün izini sildirmeyiz, abim…



Abdullah Bıçakçı: Ben 29 taneyi lise 3'e kadar zor öğrendim, geri kalan 5 taneyi imkansız öğrenemem.



Ali Hatice Gülerler: Ah atam ah, kemiklerin nasıl da sızlar şimdi ama şunu unutma, biz her zaman senin yolunda var olmaya devam edeceğiz; sen rahat uyu Atam.





Mustafa Algül

Eğitimde 29 harfi mamur ettik de 34 harf çıkaracak; TC’de KKTC’de eğitim yerlerde sürülüyor. Siyasilerin umurunda değil, egolarını tatmin ediyorlar? Orta eğitimli yaşları tutmayan çocuklarımız okul üniformalarıyla sokaklarda...





Şennur Delibaş Çolak: Dilimiz de değişecek demek. Her şeyimiz tamamdı, bir bu eksikti.



Halit Özergin: Atatürk’ün alfabesinden başka alfabe tanımam.



Ahmet Kemal Eroğluları: Bu yaştan sonra dönüp başka alfabe öğrenmem, Atatürk'ün alfabesi bize yeter.



Doğay Ökmen: Bu Atatürk’e düşman olduklarını gösteriyor, bir şey yapamamışlar, harf eklemişler.



Hacer Kılıçoğlu: Atatürk’ün yaptığı her şey battı bunlara.



Emir Perçin: Bu harfler nerede işimize yarayacak?



Gaye Tehlike Abdullahoğlu: Ben Atatürk’ün alfabesinden başka alfabe tanımam. A’dan Z’ye kadar 29 harf. Yaşasın Atatürk devrimleri.



Göksel Kemal: Kıbrıs değişti. Nüfus değişti, kültür değişti, yerlerin isimleri değişti, soy isimleri değişti. Şimdi de alfabemiz değişiyor!



Zalihe Müderris: En güzel alfabe Atatürk’ün alfabesidir, asla değişmeyecek.



Fevzi Ergin: Türkiye talimatları ile yönetilen hükümet kabul etmiş olabilir ama halk olarak biz kabul etmiyoruz.



Feyziye Ok: Kimler hazırmış KKTC’den? Merak ettim, onları da açıklayın.

Ahmet Bayrak: Atatürk’ün yazdığı alfabe ile doğdum, onunla olurum. Başka alfabe istemem, isteyen öğrensin.



Osman Varol: Evet Sn. Nazım Çavuşoğlu, senden çok acil bir açıklama bekliyoruz, ona göre yorum yapacağız.



Teselli Bağseven: Hangi KKTC hazır? KKTC’nin haberi yok.



Hicran Boyacı: Başka ne sırada? Tövbe vallahi, boş işler bunlar. Hep yarayan bir şey yapın be.



Nezihe Candanal: Bir bu eksikti. KKTC halkına sordular mı da karar verirler?

Mustafa Erden: Bir avuç kaldık bunun içinde.