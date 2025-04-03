Gönyeli'de bir kişiyi sopayla darp ettikleri gerekçesiyle itham edilen İbrahim Naser ve Hussien tutuklandı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların vahim zarar suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin ortada bir neden yokken Ali Alahy Ane'ye ellerinde bulundurdukları sopalar ile vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle bel kemiğinde kırık oluşmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, her iki zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, müştekinin her iki zanlıyı da karakolda görerek tanıdığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, olay yeri çevresinde kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini, alınacak ifadeler ve aranan iki kişi daha olduğunu söyledi. Polis, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda başka suçlar da ortaya çıkabileceğini, zanlıların sözlü olarak bazı beyanları olduğunu ve bunların da araştırılması gerektiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.