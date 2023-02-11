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Adıyaman'dan getirilen cenazeler bugün defnedilecek

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Adıyaman'dan getirilen cenazeler bugün defnedilecek
Türkiye’nin Adıyaman ilinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren ve dün gece ülkeye getirilen 15 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bugün defnedilecek.
Aldığımız bilgilere göre:
Özgür İçme, Hasan Bilgen, Aykan Ekiz, Nehir Çevik. Mehmet Arif Altak, Lala Mustafa Paşa Camisi’nde
“Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Yeniboğaziçi Camisi’nde
İbrahim Yakula’nın cenazesi ise Vadili Camisi’nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedilecekler.
Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Pamir Konuklu, Atakan Celal Konuklu,  Serin İpekçioğlu, Selin Karakaya ise Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecekler.
 
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