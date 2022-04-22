banner762
banner815
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
58 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
7 0
 
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
19 0
Bu tabelalar tam memleketin özeti
Bu tabelalar tam memleketin özeti
31 0
25 0
Haskasap Achna’da zafere sürdü
Haskasap Achna’da zafere sürdü
7 0
İlk finalist GG
İlk finalist GG
9 0
banner797
banner794

“Acemice bir senaryo yazıldı”

banner476

HP Genel Başkanı Özersay, “Acemice bir senaryo yazıldı, biz bu oyunu oynamak istemiyoruz, oyuncu olmayı kabul etmiyoruz” dedi

banner825
“Acemice bir senaryo yazıldı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.
Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.
Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bunu oynamak istemiyoruz, aynı hükümet kurulacak ama sanki yeni hükümet kurma çalışması yapılıyor gibi gösteriliyor” ifadelerini kullandı.
Açık yüreklilikle, oynanan bu oyunun bir parçası olmayacaklarını söylediğini ifade eden Özersay, yaşananları “kurgu” olarak niteledi, ülkeye hiç zaman kaybettirmeden Faiz Sucuoğlu’na görevin verilmesini ve bakanlar kurulunun oluşturulmasını istedi.
“Boşu boşuna memleketin zaman kaybedeceğini” ifade eden Özersay, daha 2 ay önce hükümetin oluşturulduğunu ve başarısız olduğunun görüldüğünü söyledi.
Özersay, kamuoyundan yaşananları sorgulamasını da isteyerek, bir- iki bakan değişikliğiyle hükümetin devam edeceğine inandığını dile getirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.