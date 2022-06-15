15 yıllık akademisyenin görevine son verildi

ODTÜ yönetimi, 15 yıldır görev yapan Doç. Dr. Yonca Özdemir’in sözleşmesini “akademik yetersizlik” gerekçesiyle yenilemedi ve işine son verdi



ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Personel Sendikası Başkanı akademisyen Doç. Dr. Yonca Özdemir’in sözleşmesi yenilenmeyerek işine son verildi. Özdemir 15 yıldır üniversitede sözleşmeli olarak çalışıyordu.

Sözleşmesinin yenilenmemesinin akademik olmayan nedenlere dayandığını ifade eden Yonca Özdemir, “15 senedir çalıştığım bu kurumda akademik sorumluluklarımı kusursuz yerine getirdiğim herkesin malumudur” açıklamasında bulundu.

Özdemir yaptığı açıklamada, “Özellikle, bu kararla Aralık 2017’den Mayıs 2022’ye dek başkanlığını yürüttüğüm kampüsümüz sendikası KAMPÜS-SEN’in hedef alındığı açıktır. Amaç hem sendikayı susturmak, hem de iş güvensizliği ortamı yaratarak tüm çalışanları korkutup sindirmektir” ifadelerini kullandı.

Yonca Özdemir’in açıklaması şöyle:

“Nisan ayı sonunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yönetimi kontratımı yenilemeyeceğini bildirmiş ve bu kararı “akademik yetersizlik” nedenine dayandırmıştır. Kurumumuzun kullandığı kriterlerle kesinlikle bağdaşmayan bu değerlendirmenin detaylı raporunu ve yeniden değerlendirilmeyi talep etmiş olmama rağmen bu taleplerim de reddedilmiştir.

15 senedir çalıştığım bu kurumda akademik sorumluluklarımı kusursuz yerine getirdiğim herkesin malumudur. Dolayısıyla akademik olmayan bazı nedenlerden dolayı işten çıkarılmış olduğum aşikârdır. Özellikle, bu kararla Aralık 2017’den Mayıs 2022’ye dek başkanlığını yürüttüğüm kampüsümüz sendikası KAMPÜS-SEN’in hedef alındığı açıktır. Amaç hem sendikayı susturmak, hem de iş güvensizliği ortamı yaratarak tüm çalışanları korkutup sindirmektir.

Ayrıca, çeşitli gazetelerde yayınlamış olan Kıbrıs ile ilgili siyasi fikirlerimin de bu atılma kararında yol oynadığı izlenimi oluşmuştur. Spekülasyonlara yer vermemek amacıyla bu hususta TC Büyükelçiliği’nin rolü olmadığını vurgulamak isterim. Ortadaki ayıp tamamen ODTÜ yönetimine aittir.

Hatırlanacağı üzere tam üç yıl önce de benzer bir şekilde kampüsümüzdeki üç profesör işten çıkartılmıştı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yönetimi’nin kampüsün ciddi boyutlara varmış mali sıkıntılarına ve gittikçe yoğunlaşan öğrenci şikâyetlerine çözüm bulmak yerine, kampüsün sorunlarını daha da derinleştiren ve hem hocaların hem öğrencilerin ODTÜ’ye güveninin derinden sarsılmasına yol açan bu tip kararlar alması hem çok üzücüdür, hem de çok adaletsizdir. ODTÜ yönetimini ODTÜ prensip ve ilkeleri ile de kesinlikle bağdaşmayan bu kararından dolayı kınar, tüm ODTÜ bileşenlerini, akademisyen arkadaşlarımızı, KKTC’deki ve Türkiye’deki sivil toplum örgütlerini dayanışmaya davet ederim.

Doç. Dr. Yonca Özdemir”



