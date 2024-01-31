15 dönüm sera zarar gördü

Mağusa - Maraş bölgesindeki 10-15 dönümlük sera hortum dolayısıyla “yerle bir” oldu.
Yağışlar kent merkezinde de yedi sekiz noktada su birikintileri oluşturdu. Atlılar köyünde dört evi su bastı. Gazimağusa Büyük Sanayi’de de yer yer su birikintileri oluştu.
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