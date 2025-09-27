Tatar dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün ise Guterres’in ev sahipliğinde, Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılacağı üçlü toplantıya iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın pazar günü KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

Öte yandan Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “bir sonraki genişletilmiş görüşmenin sonbaharda ve büyük ihtimalle kasım ayında yapılacağını” iddia etti.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmeye geniş şekilde yer verdiler.

Gazete, “Bir Sonraki Genişletilmiş Görüşme Sonbaharda” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada; görüşmeden edindiği izlenimin, bir sonraki genişletilmiş görüşmenin kasım ayında yapılacağı şeklinde olduğunu söylediğini aktardı.

Hristodulidis, bugün gerçekleştirilecek üçlü görüşmede ise; bir durum değerlendirilmesi yapılacağını ve 19 Ekim tarihinde KKTC’de yapılacak seçimlerden sonraki görüşmenin ayarlanacağını vurguladı.

Gazete, BM’nin, bugünkü üçlü görüşmeye ilişkin beklentilerinin ise düşük olduğunu, Genel Sekreterin tarafları, momentumun devamı için taahhüt altına almayı amaçladığını öne sürdü.