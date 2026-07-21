Gönyeli’de bir arazide, Malatya köyünde ise seyir halindeki bir araçta dün çıkan yangınlar, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli Aşıklar Tepesi mevkiinde, bir şahsa ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile muhtelif malzemeler yandı.

- Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Malatya köyünde ise seyir halindeki FR 383 plakalı araçta, akaryakıt kaçağının motor bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar ile kablolar yandı.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.