Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, asteğmen ve çavuş aday adaylığına 6 Mart'a kadar müracaat edeceklerin son yoklamalarının 9 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan yapılan duyuruda, 49'uncu dönem 1’inci Devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 6 Mart'a kadar müracaat edeceklerin son yoklamalarının 9 Mart Pazartesi günü 8.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağı belirtildi.

Asteğmen ve çavuş aday adaylarının yoklamada müracaat belgelerinin asıllarını yanlarında bulundurması gerektiği kaydedildi.

Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde şu belgeleri yanlarında bulundurmaları istendi:

"KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi; Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler; sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu"

Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Duyuru metnine mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.