Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere dün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.56'da başladı.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, “bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ancak bunları örtme girişimlerinin olmadığını” söyledi.

Bu açıklama, Başbakanlık Müsteşarı ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının mecliste gündeme gelmesinin ardından geldi.

Üstel, “Biz hukuk devletine inanan bir hükümetiz. Hukuk devletine inandığımız için, eğer birileri uygulamada hata yaptıysa soruşturma süreci vardır, ona saygı duyarız ve sonrasında da yargıya intikalini sağlarız. Kimseye bu ülkede herhangi bir ayrıcalık tanımadık, tanımayacağız” iddiasında bulundu.

Kişiler üzerinden siyasi partilerin yıpratılmasını doğru bulmadığını söyleyen Üstel, polis teşkilatına “varsa gereğini yapın.” dediklerini kaydetti. Teşkilata yaptıkları destek ve yatırımları anımsatan Üstel, “Hiçbir hükümet döneminde bu kadar güçlendirilmedi.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 2026 yılının projelerin gerçekleşeceği yıl olacağını vurgulayarak, geçmişte verilen sözlerin sırayla yerine getirileceğini ve yeni açılımların yapılacağını kaydetti.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üretime, sanayiye verilen teşviklerin devam edeceğini kaydeden Üstel, hükümette bulundukları sürede ekonomideki gelişmelerin gözler önünde olduğunu belirtti; bunun 85 binden 150 bine çıkan çalışan işçi sayısından da görülebileceğini söyledi. Üstel, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen tedbirler alarak ilerlemeyi sağladıklarını ifade etti.

Güney’den iş insanlarına yapılan korkutma ve baskılara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen destekle sıkıntıların aşıldığını dile getiren Üstel, “Hiç merak etmeyin. Size daha önce ne söz verdiysek, 2026 projelerinde gerçekleştireceğiz. Halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni açılımlar yapacağız.” dedi

Gençlerin göçünün engellenmesi için alınan tedbirlere de işaret eden Üstel, vatandaşlara yüzde yüz sosyal sigorta primi, yeni girişimcilere düşük faizli, uzun vadeli krediler gibi destekleri sıraladı, “ilk evim” kredileriyle gençlere ev sağlandığını belirtti. Üstel, ek olarak, 27 yıl sonra sosyal konut projesinin başlatıldığını anımsattı.