Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği, belediye tarafından çocuklar için Yılmazköy’e yapılan park hediyesiyle başladı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:

Gelenekselleşen Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliğimiz bu yıl da çocuklar için muhteşem bir şölen sunuyor. Şenliğimizin ilk gününde, Yılmazköy’de çocuklarımıza kalıcı bir hediye sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yılmazköylü çocuklarımıza gönüllerince oynayabilecekleri yepyeni bir park hediye ediyoruz!

Bugün açılışını yaptığımız bu güzel alan, çocuklarımızın neşesiyle şenlendi, ailelerimizin katılımıyla anlam kazandı. Park alanını belediyemize hibe eden değerli Hacıali Ailesi’ne, parkın yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bu güzel günde bizlerle olan herkese yürekten teşekkür ederim.

Çocuklarımız için daha yaşanabilir, daha mutlu bir kent kurmak önceliğimiz olmaya devam edecek.