Gönyeli–Alayköy Belediyesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Thalassaemia Kan Bağış Birimi ve Thalassaemia Derneği iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenleyeceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada yarın 09.00 – 14.30 saatleri arasında Gönyeli–Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alacak kampanyada "yapılacak her bağışın bir hayat için umut olacağı” belirtildi.

Artan kan ihtiyacına dikkat çekmek ve özellikle Thalassaemia hastalarının yaşadığı kan sıkıntısına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek kampanya ile daha fazla gönüllü bağışçıya ulaşılması hedefleniyor.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması adına tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Açıklamada, kan bağışının hayat kurtaran en önemli dayanışma örneklerinden biri olduğu ifade edilirken, tüm halk bu organizasyona katkı koymaya davet edildi.