Güzelyurt takımlarından Baf Ülkü Yurdu Kulübü’nün efsane isimlerinden merhum Fikri Orakçıoğlu anı maçıyla anılacak.

Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı takımları 3 Eylül Çarşamba günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Fikri Orakçıoğlu Anı Maçı’nda karşı karşıya gelecek.

Bu maç ile ilgili Baf Ülkü Yurdu Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:

“3 Eylül 2025, Çarşamba günü, kulübümüzün efsane isimlerinden merhum Büyük Kaptan Fikri Orakçıoğlu anısına düzenlenen anı maçı gerçekleştirilecek.

Bu özel maçta Türk Ocağı Limasol ile karşılaşacak olan takımımız, hem kaptanı anacak hem de dostluk ve fair-play ruhunu sahaya yansıtacak.

Tüm taraftarlarımız, bu anlamlı karşılaşmaya davetlidir.”