Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Dikmen’de sivil alanda çıkan yangına toplam 51 araç ve 136 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

GKK’dan yapılan açıklamada, bugün saat 11.30’da çıkan yangının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi tarafından saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada yangına, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1 helikopter, 1 İHA, 12 su tankeri, 4 yangına müdahale aracı, 1 itfaiye aracı, 1 komuta kontrol aracı, 2 dozer, 1 dron ile itfaiye ve müdahale eden birimlerden 8 itfaiye, 9 yangına müdahale aracı, 3 genel maksat aracı ile 8 su tankeri olmak üzere toplam 51 muhtelif cinste araç ve 136 personelle” müdahale edildiği kaydedildi.