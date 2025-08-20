Merkezden yapılan yazılı açıklamada, “Diner, TESPAM’ın araştırma, eğitim ve politika geliştirme faaliyetlerini KKTC’de yerel paydaşlarla iş birliği içinde yürütecektir.” ifadelerine yer verildi.

TESPAM'ın Ankara merkezli olarak Türkiye’de enerji alanında akademik, ticari ve sivil faaliyetler gösterdiği belirtilen açıklamada, Londra, Viyana, New York, Bakü, Roma ve İstanbul gibi merkezlerde de temsilciliği olan bir düşünce kuruluşu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “İklim değişikliği ile mücadelenin, yeşil dönüşümün, zayıf sosyal kesimlerin ve kadınların bu süreçte korunması ve desteklenmesinin, bu bağlamda daha adil ve uygulanabilir yaklaşımlar geliştirebilmenin ve daha demokratik bir düzlemde uluslararası entegrasyonun öneminin idrakinde olan TESPAM, birçok farklı ülkedeki partnerleri ile birlikte çok yönlü çalışmalar yürütmektedir." denildi.

Merkezin organize ettiği uluslar arası organizasyonlara değinilen açıklamada,merkezin akademik faaliyetlerinin yanı sıra, sivil toplumu desteklemek amacıyla yürüttüğü bazı sosyal sorumluluk projelerinin de bulunduğu kaydedildi.