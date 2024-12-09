Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) cumartesi saat 10.00-18.00 arasında yapılacak etkinlikte, eski plaklardan poster ve dergilere, kitaplardan vintage bisikletlere kadar birçok farklı kolleksiyon yer alacak. Etkilikte, vintage radyo ve plak çalarlar, küçük ev eşyaları, sanat ürünleri ve hediyelikler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

-Kitap değişim standı da kurulacak

Etkinlik kapsamında ilk kez kurulacak olan kitap değişim standı, katılımcılara kitaplarını getirip başka bir kitapla değiştirme imkanı sunacak.

Nostaljik müzik dinletileri eşliğinde, yerel mutfağa özgü geleneksel lezzetlerin de yer alacağı yiyecek-içecek stantlarında macun, pekmez, bal, lokma şamişi ve pilavuna gibi yöresel tatlar gün boyunca katılımcılara sunulacak.

Açık artırma etkinliği ise saat 14.00’te başlayacak. Açık artırmada, sanat eserleri ve hediyelik eşyalar alıcılara sunulacak.