Ülke güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve kayıt dışı yaşamın önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Göç Denetim aracı, kaymakamlık ve polis teşkilatının koordineli çalışmasıyla Girne bölgesinde geniş çaplı gece denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlere, bölgedeki kamu otoritesini temsilen Girne Kaymakamı Revin Gürler de katılarak çalışmaları sahada yakından takip etti.

Uygulamalar sırasında kişilerin ikamet izinleri ve resmi belgeleri titizlikle kontrol edildi. Toplam 40 kişinin sorgulandığı denetimlerde, bazı kişilerin ülkede yasal yollarla bulunduğu belirlenirken, bir kısmının ise kaçak durumda olduğu tespit edildi. Yasal statüsü bulunmayan kişiler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem başlatılırken, söz konusu kişilerin polis nezaretinde Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği açıklandı.

Yetkililer, uygulamaların sadece Girne ile sınırlı kalmayacağını, ülkenin farklı bölgelerinde de düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu.

Girne Kaymakamı Revin Gürler yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde denetimlerin daha da sıklaştırılacağını açıklayarak, “Kamu düzenini tehdit eden, yasa dışı yollarla ülkede yaşayan kişilere karşı hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek” mesajını kamuoyuna net bir şekilde iletti.