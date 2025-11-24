Polisten yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi’nde faaliyet gösteren bir oto galerinin ön kısmında park halinde bulunun iki aracın üzerine, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından kasten yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, bahse konu araçların ön kısımları yandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-18), M.T.K.(E-18), M.E.K.(E-18) ve S.P.(E-19) tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.