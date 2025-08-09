Haravgi gazetesi “Dillirga Sakinleri Geçidin Açılmasını Talep Ediyor” başlıklı haberinde, gerek Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’un açıklamalarına gerekse Kıbrıslı Türklerin Erenköy Direnişi'nin 61’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılması haberine yer verdi.

Habere göre, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus bölgenin içinde bulunduğu durumdan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, hayatta kalma mücadelesi verildiğini ifade etti.

Κleanthus, Mosfili, Piyenya ve Paşiammo köylerinin viran hale geldiğini, okullarda ise çok az sayıda çocuğun bulunduğunu belirtti.

Kleanthus açıklamasında, ayrıca Erenköy geçidinin açılmasını ret ettiği iddiasıyla Türk tarafını kınadı.

Peder İoannis Spiridonos ise yaptığı açıklamada, Dillirga bölgesinde kalmayı tercih eden vatandaşların çektiği sıkıntılara atıfta bulunarak, devletin bölge sakinlerini desteklemesi gerektiğine dikkati çekti.

Bölge sakinlerinin tecrit altında olduğunu ve gerekli alt yapılara sahip olmadığını söyleyen Spiridonos, Erenköy geçidinin açılmamasının durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.

-Erenköy Direnişi’nin anılması

Gazete aynı haberi içerisinde 900 kadar Kıbrıslı Türkün, Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü etkinliğine katılmak için otobüslerle, Yeşilırmak-Pirgo Dillirga geçiş noktasından geçerek Erenköy'e gittiğini yazdı.

Geçiş yapan otobüslere polis ve BM araçlarının da eşlik ettiğini yazan gazete, basın ile KKTC yetkililerini taşıyan iki helikopterin de bölgeye geldiğini belirtti.

Politis gazetesi, Kıbrıslı Türklerin Erenköy’e gidişini “Kıbrıslı Türklerin Erenköy’e Sorunsuz Geçişi” şeklinde verirken, “Kıbrıslı Türklerin Erenköy’e, bir kısım Kıbrıs Türk basının engellerden bahsetmesine karşın, sorunsuz geçtiğini” savundu.

Gazete haberinde, Kıbrıs Türk basınına dayanarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına da yer verdi.

Alithia gazetesi “900 Kıbrıslı Türk Bombalama Yıldönümü İçin Erenköy’de- Biz Böyle Günde Matem Tutuyoruz Onlar Kutluyor” başlığını kullanırken, Fileleftheros gazetesi ise, “1964 Yılından Beri Vizyon İki Devlet-Sahte Devleti Mavi Vatan’da Gören Tatar’dan Erenköy’de Provokasyon Resitali” başlığıyla habere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına geniş şekilde yer ayırdı.