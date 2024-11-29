Girne Halk Evi, Girne 19 Mayıs Koleji ve Girne Belediyesi işbirliğiyle, bölgeye hem sporu hem de sağlıklı yaşamı teşvik edecek önemli bir proje kazandırılıyor. Proje kapsamında, spor kulübü ve okul için modern bir saha yapılırken, vatandaşlar da okul saatleri dışında kullanabilecekleri yeni bir yürüyüş pistine kavuşacak.

Kulüp yetkilileri ve proje ortakları, bu gelişmenin sporun yaygınlaşması ve halk sağlığına katkı sağlayacağına dikkat çekerken, Girne halkı projeyi büyük bir heyecanla karşıladı. “Hayırlı olsun” mesajlarıyla duyurulan bu yatırım, bölgedeki spor kültürünü ve sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor.