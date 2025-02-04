BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Girne Halk Evi’nde A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Hacıömer, geçirdiği talihsiz kazadan sonra tedavi görürken, 1,5 ay daha sahalardan uzak kalacak.

Girne Halk Evi yönetimi bu nedenle A takım antrenörlüğü görevine Yasin Kansu tam yetkili olarak getirdi. Hüseyn Hacıömer’in yardımcı antrenörü olan Yasn Kansu, futbolcu olarak da takıma katkı koyuyordu.

Girne Halk Evi Kulübü’nden konuylşa ilgili şu açıklama yapıldı:

Teknik Direktörümüz Hüseyin Hocamız Sağlık sorunları nedeniyle 1.5 Ay kadar aramızda olamayacaktır. Bu sebebten dolayı A Takım Antrenörlüğüne Yardımcılığını da yaptığı Yasin Kansu Hocamız tam yetkiyle getirilmiştir.