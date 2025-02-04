Dilekkaya Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü dayanışma gecesi Baltaş Restoranda gerçekleşti.

Geceye Değirmenlik Akıncılar Belediye başkanı Ali Karavezirler, Kırıkkale Muhtarı Cemal Gürsel Osmanoğlu, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğlu, Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı, Gazikoy Muhtarı Muhittin Miralay, Hayvancılar Birliği başkanı Mustafa Naimogluları, KKTC Galatasaray taraftar derneği başkanı Talat Karapelit, köylüler, bölgeli iş adamları ve spor basını katıldı. Gecede Değirmenlik Akıncılar Belediye başkanı Ali Karavezirler yaptığı konuşmada bölge köyleri güç birliği yaparak gelişeceklerini, köylere belediye olarak yatırımların devam edeceğin vurgu yaparak, dayanışma gecesine gösterdikleri ilgi, destek ve katılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti. Hüseyin Kıral’ın sunumu ile gerçekleştirilen dayanışma gecesi oldukça samimi ortamda neşeli anlar yaşanırken, fasıl grubu eşliğinde Ezgi Özcan şarkılarıyla geceye renk kattı.

Güçlü Destek

Dilekkaya-Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü tarafından Baltaş Restoranda düzenlenen dayanışma gecesinde katılımcılar güçlü destek vererek yapılan bağışlarla 1.100.000 TL gelir elde edildi. Yeni birleşime giden Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü (DİKA), Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından yapılan Dilekkaya’daki Dika kulüp binasını, Kırıkkale’deki Dika stadını kullanacak. 2024-2025 futbol sezonu Bölgelere Terfi Müsabakaları 2. Ligde mücadele edecek Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü iki köyün güçlü birlikteliği ile hedefi şampiyonluk olarak belirledi.