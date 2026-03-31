Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer ile birlikte Lapta, Çamlıbel ve Akdeniz bölgelerindeki sahalara ziyaret gerçekleştirildi.

Girne Spor Dairesi ile koordineli şekilde yapılan incelemelerde, sahalardaki mevcut eksiklikler yerinde tespit edildi. Özellikle altyapı ve kullanım açısından önemli ihtiyaçların bulunduğu gözlemlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çamlıbel ve Akdeniz sahalarının tribün eksikliklerinin giderilmesi ve çim tohumu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların kısa sürede başlatılacağı belirtildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan İbrahim Erbildim (UBP Girne İlçe Başkanlığı), bölgedeki spor altyapısının güçlendirilmesi adına gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı.

Yetkililer, yapılacak iyileştirmelerle birlikte sporcuların daha sağlıklı ve modern sahalarda faaliyet göstermesinin hedeflendiğini ifade etti.