Belediyeden verilen bilgiye göre, 6 - 15 yaş arası çocuklar için düzenlenecek ücretsiz Eskrim Kursu, 4 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Kurs, her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri yapılacak olup, 10 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Kurslar, Girne Belediyesi Spor Tesisleri’nin Kaşgar Court Bölgesinde gerçekleştirilecek. Saat 19.00 ile 20.00 arasında yapılacak eğitimlerde katılımcılar, eskrim sporunun temel tekniklerini alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğrenme şansı bulacak.

Kursa katılacak öğrenciler için gerekli olan tüm eskrim malzemeleri, Girne Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Böylece kursiyerler herhangi bir ekipman teminiyle uğraşmadan sadece spora odaklanabilecek.

Kursların ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, velilerin kayıt işlemleri için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne başvuru yapılabileceği belirtildi. Kursa kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, 0392 815 15 08 veya 0533 871 29 29’nolu numaradan detaylı bilgi alabilecek.